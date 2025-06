Prefeitura de Porto Velho e Governo do Estado alinham estratégias de longo prazo para o desenvolvimento do município

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sempog), se reuniu com a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) para alinhar estratégias de longo prazo, voltadas ao desenvolvimento da capital. O encontro reforçou a importância da articulação entre os órgãos públicos na construção de políticas integradas e voltadas às reais necessidades da população.

A reunião teve como foco principal o alinhamento entre dois instrumentos estratégicos de planejamento: o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável de Porto Velho (Paeds-PVH), em fase de construção pelo município, e o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Rondônia (Peds), elaborado pela Sepog, com abrangência em todo o território estadual.

Apesar de terem finalidades diferentes, ambos os planos compartilham o mesmo objetivo: garantir o crescimento planejado e sustentável dos territórios, com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

O secretário da Sempog, Márcio Gabriel, ressaltou a importância do diálogo entre as gestões. “O alinhamento entre o Paeds e o Peds é uma oportunidade de somar esforços e garantir que as estratégias pensadas localmente estejam em consonância com os objetivos do Estado. Porto Velho tem suas especificidades e é fundamental que elas sejam consideradas em ambos os planejamentos. Essa articulação entre Município e Estado segue a diretriz estabelecida pelo prefeito Léo Moraes”, explicou.

O Paeds-PVH está sendo elaborado com ampla participação técnica e institucional. Além disso, está previsto para os próximos meses, etapas de diálogo com a sociedade. A expectativa é de que o plano se torne uma referência para a formulação das políticas públicas de médio e longo prazo em Porto Velho.

Conforme o professor Luis Fragomeni, da Fundação da Universidade Federal do Paraná (Funpar), responsável pela consultoria técnica, o Paeds-PVH contempla cinco projetos estratégicos e uma visão de futuro para 2050, além de prever ações imediatas e de curto prazo que já iniciam o processo de transformação planejada do município.

O documento definirá diretrizes, metas e projetos para orientar o desenvolvimento sustentável do município até 2050, priorizando o ordenamento territorial, a inclusão social, a preservação ambiental e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à população.

Texto:Emily Costa

Foto:Emily Costa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)