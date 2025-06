Funcultural divulga resultados de Editais de Chamamento Público

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural) publicou os resultados de cinco editais de chamamento público, no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, nesta quinta-feira (5). Os editais contam com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), têm o objetivo de promover a cultura e a arte em Porto Velho.

Foram publicados os resultados dos seguintes editais:

Edital nº 005/2025: Seleção de Pontos de Cultura para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da PNAB;

Edital nº 006/2025: Seleção de Rede Municipal de Pontos de Cultura para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da PNAB;

Edital nº 007/2025: Pontos e Pontões de Cultura;

Edital nº 008/2025: Seleção de projetos para firmar Termo de Execução Cultural com recursos da PNAB;

Edital nº 009/2025 : Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas de natureza cultural para análise e emissão de pareceres técnicos de projetos culturais.

A Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) é considerada a maior iniciativa voltada ao setor cultural da história do Brasil. Com caráter permanente e descentralizado, a política vai injetar R$ 15 bilhões em estados, municípios e no Distrito Federal até 2027.

PNAB é considerada a maior iniciativa voltada ao setor cultural da história do Brasil Conforme o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, os editais são fundamentais para promover a cultura e a arte em Porto Velho, garantindo recursos para projetos e iniciativas culturais. “A Funcultural está trabalhando para garantir que os processos sejam transparentes e justos e os resultados dos editais demonstram o compromisso da Fundação em apoiar projetos e iniciativas culturais que beneficiem a comunidade”, afirmou.

OBJETIVOS DA PNAB

A PNAB tem como objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura. A política prevê recursos para chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, destinados a cinco áreas: Manutenção, formação, desenvolvimento técnico e estrutural de agentes, espaços, iniciativas, cursos, oficinas, intervenções, performances e produções; desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária; produções audiovisuais; manifestações culturais e a realização de ações, projetos, programas e atividades artísticas, do patrimônio cultural e de memória.

QUEM FOI ALDIR BLANC

Aldir Blanc foi um dos mais importantes compositores da música brasileira e sua obra é considerada um patrimônio cultural do país. Ele começou a compor aos 16 anos e formou parcerias com outros grandes nomes da música brasileira, como João Bosco, Milton Nascimento e Chico Buarque. Sua obra abordou temas como o amor, a política, a crítica social e a cultura popular brasileira.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)