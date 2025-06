Prefeitura intensifica serviços de patrolamento em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), está executando serviços de patrolamento na rua Satélite e vias adjacentes, no bairro Planalto II. A ação tem como objetivo melhorar as condições de tráfego, reduzir buracos e garantir maior segurança viária aos moradores da região.

Além do Planalto II, a Semob já concluiu o patrolamento no ramal da Granja e avança com os trabalhos no Habitar Brasil, atendendo a demandas prioritárias dessas localidades.

"Essas intervenções fazem parte da manutenção preventiva que realizamos em toda a cidade, garantindo vias mais dignas e acessíveis à população", destacou o secretário da Semob, Geraldo Sena.

Os serviços seguem o cronograma estabelecido, e a Prefeitura reforça seu compromisso com a pavimentação e recuperação contínua de ruas em todas as zonas da capital.

Texto:Raiza Carvalho

Foto:Laura de Macedo Câmara

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)