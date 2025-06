Prefeitura inicia instalação de placas de sinalização nos distritos de Jaci-Paraná, Nova Mutum e União Bandeirantes

A sinalização de trânsito é essencial para garantir a segurança da população e melhorar a mobilidade. Com este objetivo, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transporte (Semtran), está executando, desde segunda-feira (2), a instalação de placas de sinalização de trânsito em três distritos: Jaci-Paraná, Nova Mutum e União Bandeirantes.

O objetivo da sinalização é informar aos motoristas e pedestres sobre as regras de trânsito e os perigos existentes nas vias. A equipe da Semtran está instalando placas para regular o trânsito. A execução do projeto é direta, com equipes e veículos da Secretaria, que está trabalhando para garantir que as placas sejam instaladas de forma correta e eficaz.

A sinalização adequada é fundamental para a prevenção de acidentes. As placas disciplinam a circulação, parada e estacionamento, alertando-os sobre direções e regras a serem seguidas, de modo a garantir a fluidez do tráfego e a segurança de pedestres e motoristas.

De acordo com o titular da Semtran, Iremar Torres, a sinalização é fundamental para garantir a segurança viária e evitar acidentes. Com as placas de trânsito, os motoristas e pedestres podem ter mais informações sobre as condições das vias e tomar decisões mais seguras.

O prefeito Léo Moraes lembra que a sinalização de trânsito é uma medida importante para evitar acidentes e garantir a segurança de todos. “Nosso foco principal é a proteção da vida e melhorar ainda mais a mobilidade urbana na capital e nos distritos, tornar o trânsito mais seguro para todos”, finalizou.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:Semtran

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)