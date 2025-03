Servidores elegem nova logomarca da Escola do Legislativo

A nova logomarca da Escola do Legislativo foi eleita pelos servidores e anunciada nesta quarta-feira (19), durante cerimônia no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero). Entre quatro opções de identidade visual, a marca "Elero" foi a vencedora, com 201 votos.



O evento de anúncio da nova marca começou com a execução do Hino de Rondônia pelo Coral Vozes do Legislativo. Em seguida, representantes dos setores envolvidos na campanha ressaltaram a importância da escola para a educação e a cidadania.



A Escola do Legislativo completará 22 anos de existência em abril de 2025. “A transformação vem da educação. A escola passa por mudanças, resgatando sua história e promovendo um olhar para o futuro, para atender servidores e também a sociedade”, destacou a diretora pedagógica, Maria do Socorro.



A logomarca “EscoLeg” recebeu 159 votos; a “ElegisRO”, 30 votos; e a “Eleron”, 15 votos. “Esse concurso interno foi uma ideia do nosso presidente, Alex Redano, e é o primeiro de muitos projetos que serão executados. Vamos levar a escola para todo o estado”, enfatizou o diretor, Welys Assis.



A nova logomarca será adotada em todos os documentos oficiais da instituição, no site institucional e nas redes sociais.



Os cursos oferecidos pela escola são gratuitos e abrangem temas como oratória, fotografia, desenvolvimento pessoal e planejamento financeiro.



As capacitações são voltadas para servidores públicos e para a comunidade em geral, com o objetivo de qualificação e aprimoramento profissional.

