Deputada Dra. Taíssa Sousa destina R$ 700 mil para aquisição de caminhão graneleiro em Nova Dimensão

O compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e o incentivo ao desenvolvimento rural ganhou mais um capítulo importante. A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 700.000,00 para a aquisição de um caminhão graneleiro para a Associação dos Produtores Rurais União Novo Horizonte (ASPRUNH), localizada na Linha 29B, distrito de Nova Dimensão.



A conquista atende a um pedido dos líderes comunitários Joarez e Neguinho do Bil e representa um avanço significativo para os trabalhadores do campo da região. Com a chegada do veículo, os produtores terão mais estrutura para o transporte da safra, garantindo eficiência na logística e mais rentabilidade para as famílias que dependem da agricultura para o sustento.



Mais estrutura para o homem do campo



A deputada Dra. Taíssa Sousa reforçou a importância de investimentos para o setor agrícola e destacou que seu mandato tem priorizado ações que impactam diretamente a vida da população. A agricultura é a base da economia de muitas famílias do interior. Investir nesse setor é garantir melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os produtores rurais. Esse caminhão graneleiro vai facilitar o escoamento da produção e impulsionar a agricultura local, afirmou a parlamentar.



A entrega do recurso foi celebrada com os produtores da associação, que agradeceram o empenho da deputada em viabilizar a aquisição do veículo. Com essa iniciativa, Dra. Taíssa Sousa reforça seu compromisso de destinar recursos para áreas essenciais, garantindo que o dinheiro público seja revertido em benefícios reais para a população. A aquisição do caminhão graneleiro é mais uma demonstração do trabalho da parlamentar em prol da agricultura e do desenvolvimento rural em Rondônia.





Texto: Rosa Rodrigues | Assessoria Parlamentar

Foto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar