Deputado Nim Barroso reafirma compromisso com prefeito Skinão de Médici

Na manhã desta quarta-feira (19), o deputado estadual Nim Barroso (PSD) visitou o município de Presidente Médici, onde foi recebido pelo prefeito Sérgio do Skinão (PL) e pelo vereador Jaike Machado (Republicanos). Durante o encontro, foram discutidas pautas relacionadas a investimentos e recursos destinados a diversos setores da cidade.



O deputado destacou as emendas parlamentares que destinou ao município e reforçou seu compromisso com a população. “Com muita alegria, vemos a obra da Praça Municipal em andamento, atendendo às necessidades da cidade. Sabemos que Médici tem muitas demandas e vamos trabalhar juntos para garantir mais melhorias para a nossa gente”, afirmou Nim Barroso.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O prefeito Sérgio do Skinão ressaltou a importância do apoio do parlamentar para o desenvolvimento do município. “O deputado Nim Barroso sempre esteve presente em nossa cidade, e tenho certeza de que continuará nos ajudando. Com essa parceria, podemos trazer muitos benefícios para Médici. Agradeço seu empenho em atender nossas solicitações e quero dizer à população que pode esperar boas notícias, pois estamos trabalhando para transformar nosso município em um lugar melhor”, destacou.



Além do vereador Jaike Machado, participaram da reunião o secretário de Governo, Maycon Mariano, Renato da Silva e o assessor parlamentar Henrique Oliveira. Ao término do encontro, todos demonstraram otimismo com o andamento das discussões e a perspectiva de novos investimentos para a cidade.



Texto: Natalino Ferreira Soares | Jornalista

Fotos: David Lucas