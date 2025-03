Deputada Dra. Taíssa busca melhorias para o Bumbódromo de Guajará-Mirim

Em uma visita à Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), a deputada Dra. Taíssa Sousa (Podemos) reforçou sua solicitação ao governo estadual para a realização de melhorias no Bumbódromo de Guajará-Mirim. O parlamentar foi recebido pelo secretário Elias Rezende, que confirmou que o projeto de revitalização do espaço já está em andamento.



A deputada já havia protocolado como limitação IND 9688/2024 , IND 9687/2024 , IND 9623/2024 e IND 9617/2024 , solicitando melhorias para o local, incluindo a ampliação das arquibancadas, a construção do calçamento da área onde ficam as alegorias e melhorias na estrutura interna do Bumbódromo. Além disso, um parlamentar já esteve in loco em dezembro de 2024, acompanhado do secretário Elias Rezende, verificando de perto as necessidades do espaço e reforçando a importância das intervenções.



Segundo o secretário, a Seosp já está desenvolvendo um projeto inovador que contempla essas melhorias, garantindo um espaço mais moderno e acessível ao público, especialmente durante o tradicional Duelo na Fronteira.



"O pedido da deputada Dra. Taíssa Sousa foi atendido pelo governador Coronel Marcos Rocha, que autorizou a execução do projeto de revitalização. A ampliação da arquibancada e o calçamento ao redor das alegorias são fundamentais para garantir mais conforto e segurança durante os eventos", afirmou Elias Rezende.



Com a autorização do governador Coronel Marcos Rocha, o próximo passo é a conclusão do projeto inovador. A deputada Dra. Taíssa Sousa comemorou a aprovação do projeto e destacou a importância da união entre os órgãos para atender à demanda da comunidade.



"O Bumbódromo é um símbolo da nossa cultura e do turismo em Guajará-Mirim. Fico muito feliz em ver que nosso pedido foi atendido e que, em breve, oferecemos um espaço melhor para receber ainda mais visitantes e valorizar nossa tradição", destacou a deputada.



