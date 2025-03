Lebrinha solicita recuperação da RO-457 e alerta para precariedade da via

A deputada estadual Gislaine Lebrinha solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a recuperação da RO-457, conhecida como Travessão B-40, no município de Ariquemes. A solicitação foi apresentada pelo Marcelo Nascimento para atender às reivindicações de moradores e produtores rurais que enfrentam dificuldades para transitar pela estrada.



A parlamentar destacou que a via está tomada por buracos, prejudicando a mobilidade dos veículos e causando transtornos na trafegabilidade. Segundo Lebrinha, a precariedade da estrada compromete o escoamento da produção agrícola e a segurança dos motoristas.



O pedido foi encaminhado ao Diretor-Geral do DER, Eder Fernandes, que avaliará as condições da estrada e a viabilidade da obra. A deputada seguirá acompanhando o andamento da solicitação para garantir que a recuperação seja realizada o mais rápido possível, é desde já agradece ao governo de Rondônia pelo apoio prestado nas realizações de emendas desde o início de seu mandato.

Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar