Chefe de Gabinete do deputado Luizinho visita Itapuã D´Oeste e recebe demandas da administração municipal

Na oportunidade, além de colocar o gabinete à disposição do município para busca de recursos e investimentos que ajudem na promoção do desenvolvimento social e econômico de Itapuã, Mattos também participou de reunião com um grupo de desportistas da Escolinha de Futebol Ypiranga, que anunciou participação em diversas competições em nível estadual ainda neste primeiro semestre.



Na conversa com o prefeito e a primeira-dama, o chefe de gabinete alinhou a possibilidade de alocação de recursos através de emenda parlamentar para atender o setor de ação social do município, bem como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município.O prefeito Nei Martins agradeceu a visita do representante do deputado Luizinho Goebel e apontou algumas necessidades do município distante 100 quilômetros da capital Porto Velho. De acordo com o prefeito, Itapuã D´Oeste precisa de muito investimento em infraestrutura, educação, saúde, social e esportes e todo recurso destinado, seja através de emenda parlamentar ou de repasses do governo através de convênios são bem vindos. “Nosso município está em desenvolvimento e precisamos de todo apoio possível. Quero agradecer ao deputado Luizinho Goebel pelo seu compromisso com o município e ao Zico pela disponibilidade de nos visitar para que possamos estreitar os laços entre o município e a Assembleia Legislativa.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para Zico Mattos, a visita ao município de Itapuã D´Oeste faz parte de uma estratégia de trabalho e atuação parlamentar do deputado Luizinho Goebel, que tem percorrido o estado em apoio aos municípios de Rondônia. “Agradecemos o prefeito e a primeira-dama pela recepção e colocamos o gabinete do deputado Luizinho à disposição. Vamos levar as demandas ao deputado para definirmos os investimentos que poderão ser feitos a curto e médio prazo, ajudando na promoção e no desenvolvimento de Itapuã”, disse.



Texto: Jocenir Sérgio Santanna | Jornalista

Foto: Jocenir Sérgio Santana | Secom/Alero