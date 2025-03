Cirone anuncia oferta de novos serviços de saúde e implantação do Tudo Aqui

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) usou a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão desta terça-feira (18), para anunciar a oferta de novos serviços de saúde em Cacoal, já a partir dessa semana. Ele também informou que o município contará, a partir do mês de setembro, com uma unidade Tudo Aqui. “Estou feliz por usar essa tribuna para trazer boas notícias à população rondoniense”, disse.



Segundo Cirone, a partir dessa semana, empresas particulares de Cacoal, credenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde, vão oferecer ressonância magnética e outros exames de imagem para pacientes de Cacoal e da zona da mata, que aguardam por atendimento em outros municípios. O deputado explicou que a solução foi encontrada, durante reunião com o secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha, nesta segunda-feira (17). “Já havíamos estudado essa solução 120 dias atrás e agora, em reunião com o secretário e em contato com o governador, coronel Marcos Rocha, conseguimos resolver esse problema”, disse.



Quanto ao Tudo Aqui, Cirone disse que a instalação deverá ocorrer no mês de setembro desse ano. Ele explicou que havia feito a solicitação ao governador, em 2024, juntamente com os presidentes da Associação Comercial e Industrial de Cacoal (ACIC) e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A unidade vai oferecer serviços de diversas instituições, como Sefin, Polícia Civil, Central de Atendimento à Mulher, Procon, Detran, Tribunal Regional Eleitoral, Correios e Defensoria Pública. Segundo o deputado, o objetivo é simplificar e agilizar o acesso aos serviços públicos, para os moradores de Cacoal e região.



De acordo com o deputado, a oferta de diversos serviços em um único local, proporcionará maior comodidade e eficiência à população, eliminando a necessidade de deslocamentos para diferentes endereços. “Essa integração vai facilitar a vida dos cidadãos e melhorar a qualidade dos serviços prestados, promovendo uma administração pública mais acessível e eficaz”, disse.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar