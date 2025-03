Deputado Alex Redano solicita manutenção emergencial da RO-205 em Cujubim

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), indicou ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a necessidade urgente de manutenção na RO-205, no trecho que liga o Trevo da BR-364 ao município de Cujubim. A solicitação inclui a realização de serviços de tapa-buracos e a implantação de sinalização adequada nas lombadas ao longo da via.



A proposição do parlamentar surge em resposta a inúmeras reclamações de motoristas que transitam pela rodovia diariamente e relataram dificuldades devido às más condições do asfalto. Além dos buracos, a falta de sinalização tem sido apontada como um fator de risco para acidentes, especialmente antes das lombadas, tornando a trafegabilidade ainda mais perigosa.



De acordo com Redano, a RO-205 é uma via fundamental para a mobilidade da população e para o escoamento da produção agrícola da região. "É imprescindível que essa manutenção seja realizada com urgência para garantir a segurança dos cidadãos e melhorar a infraestrutura da rodovia. Estamos atendendo às reivindicações da comunidade e cobrando uma resposta rápida do Governo do Estado e do DER", destacou o deputado.



O trecho em questão registra um intenso fluxo de veículos, incluindo caminhões que transportam produtos agrícolas, o que reforça a importância da recuperação da estrada para o desenvolvimento econômico local. "A falta de infraestrutura adequada compromete não apenas a segurança, mas também o crescimento econômico da região, prejudicando produtores rurais e comerciantes", acrescentou Redano.



A expectativa agora é que o Poder Executivo e o DER atendam à indicação e iniciem os trabalhos de recuperação da rodovia o quanto antes, garantindo melhores condições de tráfego para a população e promovendo maior segurança aos usuários da via.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar