Deputado Pedro Fernandes participa do lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo 2025 em Brasília

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) esteve em Brasília nesta terça-feira (18) para participar do lançamento da Agenda Institucional do Cooperativismo 2025, promovido pelo Sistema OCB (Organização das Cooperativas Brasileiras). O evento reuniu parlamentares, lideranças do setor e representantes do governo para discutir estratégias e políticas públicas que impulsionem o cooperativismo no Brasil, com foco em áreas como agricultura, crédito, saúde, transporte e consumo.



Pedro Fernandes destacou o crescimento do cooperativismo em Rondônia, reforçando que o setor tem se consolidado como alternativa viável para geração de emprego e renda, especialmente para pequenos produtores rurais. “As cooperativas são um dos motores da nossa economia, promovendo inclusão social e incentivando práticas sustentáveis. Precisamos garantir que esse modelo continue crescendo e recebendo incentivos”, afirmou o deputado.



O parlamentar também aproveitou a ocasião para parabenizar o presidente da OCB/RO Salatiel Rodrigues pelo trabalho à frente da instituição e pelo fortalecimento do setor no estado. “Quero reconhecer a liderança do presidente Salatiel Rodrigues, que tem desempenhado um papel fundamental no crescimento do cooperativismo em Rondônia. Seu comprometimento tem feito a diferença para o setor e para os milhares de cooperados do nosso estado”, destacou Pedro Fernandes.



Representando Rondônia, estiveram presentes ao lado do deputado Uiliame da Silva Ramos, superintendente do Sistema OCB/RO, Jorgelene de Matos, gestora das Relações Institucionais do Sistema OCB/RO, Edvalson Borges, presidente da UNIPROV, e Thiago Marçal, analista do Sistema OCB/RO.



Pedro Fernandes também ressaltou seu compromisso com o setor por meio da Frente Parlamentar do Cooperativismo Frencoop RO, que visa fortalecer a representatividade das cooperativas na Assembleia Legislativa e garantir incentivos para o desenvolvimento do setor no estado. “Nosso trabalho é buscar investimentos, desburocratização e políticas públicas que tornem o cooperativismo ainda mais forte e sustentável”, concluiu.

Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar