Deputada Cláudia de Jesus reivindica valorização dos servidores da Emater e reforça apoio à educação

Na Sessão Ordinária na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) nesta terça-feira (18), a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) reafirmou seu compromisso com a valorização dos servidores da Emater e destacou a importância da mobilização dos trabalhadores da educação. Debates que estão na agenda da parlamentar desde quando iniciou sua vida pública. Cláudia de Jesus defende os trabalhadores e o reconhecimento das instituições públicas.



A parlamentar ressaltou a relevância da Emater para o desenvolvimento da agricultura familiar no estado e solicitou providências do governo estadual sobre as reivindicações dos servidores. "A Emater tem um papel fundamental na extensão rural, na capacitação, na qualificação e na difusão de tecnologia para o campo. Sem essa instituição, o que seria do estado de Rondônia?", questionou.



Cláudia de Jesus anunciou que um requerimento coletivo assinado pelos 24 deputados da Casa está em tramitação, solicitando ao governo estadual medidas para garantir a valorização dos trabalhadores da Emater. "Nosso pedido é pela recomposição salarial, aumento do auxílio-alimentação, concessão da licença-prêmio e implantação de bônus de produtividade e assiduidade para os empregados da instituição. É inadmissível que 90 trabalhadores tenham perdido a complementação do salário mínimo. Isso é uma injustiça que exige uma ação imediata", afirmou.



Trabalhadores da educação



Além da defesa da Emater, a deputada também trouxe à pauta as reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (Sintero), que solicita aumento da gratificação por titulação, correção da tabela salarial e equiparação dos vencimentos dos técnicos que exercem as mesmas funções. “Na próxima terça-feira, os trabalhadores da educação serão mobilizados aqui na Assembleia para a reunião da Comissão de Educação. Queremos garantir que todos os deputados participem desse debate e deem a devida atenção a essa pauta”, declarou.



Por fim, a deputada reforçou a necessidade de diálogo e mobilização dos servidores, incentivando-os a continuarem pressionando o governo. "A luta de vocês é justa e necessária. Precisamos manter essa mobilização diariamente. Os gabinetes estão abertos, conversem com os deputados e sensibilizem-nos, porque sabemos da importância do trabalho que vocês desempenham", concluiu.



Texto: Cristiane Abreu e Francisco Costa | Jornalistas

Foto: Assessoria parlamentar.