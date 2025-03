Deputado Delegado Camargo destina R$ 100 mil para custear transporte de alunos do IFRO Ariquemes

A solicitação foi apresentada por representantes da Associação de Pais e Professores do IFRO Ariquemes, que destacaram a necessidade de apoio financeiro para garantir o deslocamento regular dos estudantes e profissionais da instituição. A presidente da associação, Damaris Nienke, e Maria Balbina reforçaram a importância do investimento para assegurar o acesso contínuo dos alunos às aulas.



O deputado enfatizou a relevância do recurso para a educação no município. “O transporte escolar é um fator determinante para que os alunos possam frequentar as aulas com regularidade e segurança. Esse investimento visa garantir que nenhum estudante seja impedido de estudar por dificuldades de locomoção. A educação é uma das nossas prioridades, e seguiremos trabalhando para fortalecer a estrutura e o suporte necessário aos estudantes do IFRO Ariquemes”, afirmou Delegado Camargo.



A iniciativa reafirma o compromisso do parlamentar com a melhoria da educação e a acessibilidade ao ensino, promovendo condições mais adequadas para os alunos e contribuindo diretamente para a formação acadêmica e profissional da juventude rondoniense.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar