Deputado Luís do Hospital cobra soluções concretas para os servidores da saúde

Durante a reunião da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada nesta terça-feira (18) no Plenarinho 1, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da comissão, fez um apelo por medidas concretas em favor dos profissionais da saúde. Diante da expressiva participação dos servidores, ele ressaltou a crescente insatisfação da categoria e a urgência de um debate mais objetivo, capaz de resultar em avanços reais na valorização desses trabalhadores.



"A saúde de Rondônia está sangrando. Não podemos fazer uma reunião apenas para marcar outra. Precisamos ser efetivos, dar respostas concretas e evitar criar falsas expectativas. Hoje, observamos que todas as categorias estão frustradas. Os servidores precisam de informações objetivas sobre o que pode ou não ser feito", declarou o parlamentar.



O debate se concentrou na proposta de criação de um Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) exclusivo para os médicos da rede estadual. A medida é defendida pelo Sindicato Médico de Rondônia (Simero), representado pelo presidente Dr. Luís Eduardo Maiorquim, e pelo Conselho Regional de Medicina de Rondônia (Cremero), presidido pelo Dr. Lucas Levi. Ambos argumentam que a diferenciação é essencial para melhorar as condições de trabalho e atrair mais profissionais ao estado. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), representada pelo secretário Jefferson Rocha, também manifestou apoio à proposta.



Por outro lado, o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Rondônia (Sindsaúde-RO), presidido por Célia Campos, e o Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia (Coren-RO), liderado por Josué Sicsu, demonstraram preocupação com os impactos da separação da categoria. Ambos alertaram para o risco de desvalorização de outros profissionais da saúde e o aumento das desigualdades no setor.



Diante do impasse, Dr. Luís do Hospital reforçou a importância de uma solução que contemple todos os trabalhadores do setor sem comprometer a viabilidade financeira do estado. Ele cobrou do governo uma posição clara sobre as demandas apresentadas e defendeu a participação de diferentes órgãos na construção de um plano sustentável para a saúde pública.



Para avançar na pauta, o presidente da comissão decidiu convidar representantes da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), da Casa Civil e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RO) para a próxima reunião, marcada para 1º de abril, às 11h30, na Assembleia Legislativa. O encontro será decisivo para definir os rumos da valorização dos profissionais da saúde e a viabilidade das reivindicações apresentadas.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar