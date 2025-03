Deputado Ezequiel Neiva defende justa remuneração para servidores da Emater

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) fez um pronunciamento contundente, criticando a falta de atenção do Governo do Estado para com os servidores da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural de Rondônia (Emater). O parlamentar iniciou sua fala destacando as condições financeiras desfavoráveis enfrentadas pelos servidores, apontando dados do orçamento de 2016, que mostravam um estudo com um percentual de reajuste entre 1,74% e 0,61%.



Temos que nos sensibilizar com os valorosos servidores da Emater. Daqui a cinco anos, vocês estarão pagando para trabalhar. É inadmissível que os servidores da Emater estejam passando por essa situação, afirmou Ezequiel Neiva, demonstrando preocupação com os baixos salários e a falta de reconhecimento pelo trabalho desempenhado por esses profissionais essenciais no desenvolvimento rural do estado.



O deputado questionou também o valor de R$ 1.509 pago aos servidores da Emater, ressaltando a contradição entre a riqueza do estado e a remuneração insuficiente para os profissionais que desempenham papel fundamental no incentivo à produção rural. Moramos em um estado tão rico como Rondônia e se paga uma mixaria para servidores que estão lá trabalhando incentivando, ensinando a colher, produzir e armazenar para gerar receita para o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) do nosso estado, que é impulsionado por nossa produção rural, acrescentou Ezequiel Neiva.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva esteve na última semana em encontro com os servidores da Emater (Foto: Nilson Nascimento)



Durante seu discurso, Ezequiel Neiva fez uma analogia entre os diferentes Poderes no estado. Nós temos o Executivo, Legislativo e o Judiciário, e também os órgãos autônomos. Considero que temos uma, que são a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Ministério Público, que pagam muito bem seus servidores. Mas, do outro lado, temos uma, que é o poder Executivo. Se formos comparar a receita dos órgãos, tudo que se produz ou se arrecada no Estado vai para os Poderes e órgãos públicos, enquanto que quem faz política pública é o Executivo por meio da saúde, educação, infraestrutura e acima de tudo cuida da produção do nosso estado para que aumente sua receita e sua renda, desabafou o parlamentar.



Como presidente da Comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização Administrativa da Assembleia, Ezequiel Neiva comprometeu-se a dar atenção especial à questão salarial dos servidores da Emater, buscando alternativas para um reajuste justo. Estou chamando a atenção porque é uma situação de calamidade. Quero fazer um trabalho minucioso da receita das secretarias e, em especial, da nossa Emater. Podem contar comigo na presidência assim como os membros da nossa comissão para que consigamos chegar a um consenso e fazer justiça aos servidores que tanto precisam, afirmou.



Ao final de sua fala, o deputado expressou indignação com os valores apresentados na planilha de salários, declarando estar envergonhado com a situação e reafirmando seu compromisso em buscar uma solução para os servidores da Emater. É uma injustiça que o Governo do Estado faz com todos vocês. Contem comigo para que possamos, juntos, lutar por essa causa. Acredito que o governador também é sensível a essas questões, e o estado vai reparar essa injustiça, concluiu.



Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar