Deputado Delegado Camargo pede que governo mande o Plano de Cargos e salários dos servidores para votação urgente na Assembleia

Preocupado com a situação dos servidores da Emater que estão com os salários muito defasados e há anos esperam que o governo do estado encaminhe o plano de cargos e carreiras para que a Assembleia vote, beneficiando diversas categorias, o deputado Delegado Camargo (Republicanos), cobrou do governo do estado o envio do projeto para garantir os direitos dos servidores.



Camargo lembrou da importância do trabalho desenvolvido pelos servidores da Emater para o desenvolvimento da agricultura e pecuária de Rondônia e da pouca valorização por parte do governo do estado ao longo de anos. Estamos à disposição para analisar o projeto e votar assim que ele chegar a esta casa. Já era para ter vindo no ano passado, mas não chegou. Esperamos que o governo se sensibilize com a situação dos servidores da Emater e atenda essa demanda para que se possa alcançar a valorização”, disse.





Texto: Jocenir Sérgio Santanna | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO