Presidente Alex Redano cobra limpeza e manutenção da escola governador Jesus Burlamaqui em Escola de Porto Velho

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, deputado Alex Redano, apresentou uma indicação ao Poder Executivo, extensiva à Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), solicitando a manutenção e a limpeza da vegetação na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Governador Jesus Burlamaqui Hosannah, localizada no município de Porto Velho.



Redano falou da importância dessa atenção: "A falta de manutenção adequada pode trazer riscos à segurança da comunidade escolar, além de possibilitar a proliferação de animais peçonhentos e insetos. Nossa intenção é garantir um ambiente mais seguro e adequado para alunos e professores", destacou Redano.



A indicação reforça a necessidade de a SEDUC adotar providências urgentes para realizar a limpeza e manutenção da área escolar, permitindo que os estudantes e profissionais tenham um ambiente propício para o ensino e aprendizado. "A educação é uma das nossas prioridades e devemos garantir que as escolas ofereçam condições dignas a todos", acrescentou o presidente da Assembleia Legislativa.



O documento foi protocolado na Assembleia Legislativa e será encaminhado ao Governo do Estado para que sejam tomadas as providências cabíveis. A comunidade escolar aguarda uma resposta positiva e a implementação das melhorias solicitadas.



