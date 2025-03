DER atende solicitação do deputado Delegado Camargo e realiza melhorias na RO-144

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) atendeu à solicitação do deputado estadual Delegado Camargo e realizou o encascalhamento e patrolamento da RO-144, no trecho que dá acesso ao Distrito de Joelândia, no município de Ariquemes. A demanda foi apresentada por meio da Indicação nº 11144/2025, com o objetivo de melhorar as condições da estrada e garantir mais segurança e trafegabilidade para os usuários.



Com a execução do serviço, a estrada passa a oferecer melhores condições de circulação, beneficiando produtores rurais, moradores e transportadores que dependem da via para o escoamento da produção e deslocamento diário. A melhoria na infraestrutura viária contribui diretamente para a mobilidade regional e o fortalecimento da economia local.



O deputado Delegado Camargo destacou a importância da obra para a população. “A recuperação da RO-144 era uma necessidade urgente, pois a precariedade da estrada vinha prejudicando quem precisa trafegar diariamente pelo trecho. Continuamos atentos às demandas da população e seguiremos trabalhando para garantir mais investimentos na infraestrutura viária do estado”, afirmou.



A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar em buscar melhorias para as rodovias estaduais, garantindo mais segurança, desenvolvimento e qualidade de vida para os rondonienses.







Texto: Welik Soares / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar