Ismael Crispin cobra fiscalização na aplicação de recursos públicos e alerta para impactos da crise hídrica e chuvas intensas em Rondônia

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (18), o deputado Ismael Crispin (MDB) fez um pronunciamento contundente na Assembleia Legislativa de Rondônia, destacando a necessidade de um olhar mais atento por parte do governo estadual e das secretarias na execução de políticas públicas para enfrentar crises climáticas e garantir a infraestrutura necessária para os rondonienses.



O parlamentar ressaltou que o governador Marcos Rocha tem sido sensível às demandas do estado, mas destacou que a complexidade dos desafios exige uma gestão eficaz por parte das secretarias. "Sozinho, é impossível atender e reconhecer todas as demandas. É preciso que os secretários tenham um olhar cuidadoso sobre suas respectivas pastas, pois a responsabilidade é de todos nós", afirmou Crispin.



Crise hídrica e falta de prevenção



O deputado relembrou a crise hídrica enfrentada pelo estado em 2023 e alertou que suas consequências já impactam a produção agrícola para a safra de 2025. "A colheita de café, por exemplo, já sofreu uma redução significativa. O município de Cerejeiras, por exemplo, foi um dos mais afetados, e pode voltar a sofrer caso não haja prevenção adequada", alertou.



Crispin questionou quais políticas estão sendo implementadas para mitigar os impactos futuros de crises semelhantes. "Minha preocupação é saber que tipo de prevenção está sendo feita para evitar que os mesmos problemas se repitam", enfatizou.

ESTRADAS VICINAIS EM COLAPSO



O deputado também chamou a atenção para os estragos provocados pelas chuvas intensas deste período, que deixaram diversas comunidades isoladas. "Nos últimos 10, 15 anos, eram raros os relatos de atoleiros em estradas vicinais", lamentou.



Citando a situação de seu município, São Miguel do Guaporé, Crispin denunciou a inércia da gestão anterior na manutenção das estradas. "Todas as linhas, todas as estradas vicinais estão intransitáveis porque a administração anterior simplesmente não fez nada para evitar esse caos. A falta de planejamento e compromisso resultou em pessoas sem acesso à saúde, à educação, aos mercados e aos serviços básicos", criticou.



Segundo o parlamentar, o governo destinou, entre 2023 e 2024, cerca de R$ 300 milhões para a recuperação das estradas, mas, segundo Crispin, o serviço foi mal feito. "O dinheiro escoou entre os dedos, e agora os municípios estão gritando por socorro, implorando por máquinas para recuperar suas vias", denunciou.

COBRANÇA POR FISCALIZAÇÃO

Ao abordar a situação dos prefeitos que estavam em fim de mandato, Crispin apontou um possível relaxamento na gestão dos recursos destinados à infraestrutura. "Nos municípios mais prejudicados, muitos prefeitos estavam em seu segundo mandato. Parece que houve uma falta de compromisso com o que estava por vir", observou.



O deputado defendeu que a Assembleia Legislativa tem papel fundamental na fiscalização da correta aplicação dos recursos. "Não basta apenas indicar emendas e destinar dinheiro. É nossa responsabilidade acompanhar a execução desses recursos, pois quem paga o preço são os produtores e trabalhadores do estado", frisou.



Crispin também cobrou maior atuação do Tribunal de Contas para garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. "Precisamos garantir que os produtores rurais possam escoar sua produção e continuar gerando riquezas para Rondônia. Mas para isso, é essencial que haja uma fiscalização rígida sobre aqueles que administram os recursos públicos", concluiu.

Texto: Laila Moraes / Jornalista

Foto: Thyago Lorentz/ Secom ALE/RO