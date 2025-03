Presidente Alex Redano cobra patrolamento e encascalhamento urgente no Travessão B-65 em Ariquemes

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo, extensiva ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação urgente, com patrolamento e encascalhamento, do Travessão B-65. O trecho está localizado na saída da RO-257, sentido Rio Crespo, após a Ponte do Rio São João.



"Temos recebido diversas solicitações de produtores rurais e famílias que dependem dessa estrada para o escoamento de produtos e o deslocamento cotidiano. As fortes chuvas agravaram ainda mais a situação, causando buracos, atoleiros e dificultando o tráfego", explicou Alex Redano.



A proposta tem como objetivo melhorar a trafegabilidade da região, garantindo maior segurança e conforto para os usuários que utilizam a estrada diariamente. Além disso, a medida contribuirá para a redução de acidentes e danos aos veículos, que têm sido frequentes devido às condições precárias do trecho. "Nosso compromisso é levar soluções que beneficiem diretamente a população, assegurando a manutenção de vias fundamentais para o desenvolvimento da região", ressaltou o parlamentar.





Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Assessoria