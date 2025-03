Jean Oliveira destaca recuperação emergencial de rodovias na Zona da Mata após solicitação atendida

O deputado estadual Jean Oliveira (MDB), líder do Governo na Assembleia Legislativa de Rondônia, comemorou a realização de serviços emergenciais em trechos críticos de rodovias não pavimentadas na região da Zona da Mata. Atendendo à solicitação do parlamentar, o Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), intensificou as ações de recuperação para garantir a trafegabilidade e segurança dos motoristas, especialmente após as fortes chuvas que atingiram o estado no início de março.



De acordo com Nilson Oliveira, residente regional da 5ª Regional do DER as equipes atuaram de forma ininterrupta para atender as demandas emergenciais. “Trabalhamos com dedicação, inclusive nos finais de semana, para recuperar os trechos mais críticos. No sábado (15) e domingo (16), realizamos intervenções na RO-492, conhecida como Linha 208, entre o distrito de Nova Estrela, em Rolim de Moura, e o trevo da RO-491, em São Felipe d’Oeste. Além disso, fizemos a manutenção da ponte de madeira na RO-490, em Alto Alegre dos Parecis. Nesta semana, seguimos com os serviços na RO-383, conhecida como Linha 47/5, e na RO-135, ambas no município de Alta Floresta d’Oeste”, explicou.



O deputado Jean Oliveira agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha por atender sua solicitação e ressaltou o empenho dos servidores do DER. “Como líder do Governo, fico extremamente satisfeito em ver que nosso pedido foi prontamente atendido. A recuperação dessas estradas é fundamental para o escoamento da produção e o transporte da população. Agradeço ao governador coronel Marcos Rocha pela sensibilidade em priorizar essa demanda e parabenizo os servidores do DER pelo compromisso e dedicação, trabalhando incansavelmente, inclusive nos finais de semana, para melhorar nossas rodovias. Esse esforço faz a diferença para milhares de rondonienses”, destacou o parlamentar.

Texto e Foto: Assessoria Parlamentar