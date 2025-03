Deputado Delegado Camargo alerta sobre impactos do zoneamento ambiental em Rondônia

Durante reunião da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa de Rondônia, o deputado Delegado Camargo defendeu a cadeia produtiva do estado, destacando a importância do agronegócio para a economia local. O parlamentar alertou para os impactos do zoneamento ambiental, tema debatido na reunião, que pode trazer consequências diretas para produtores rurais e para o desenvolvimento econômico de Rondônia.



Para Delegado Camargo, o zoneamento ambiental é um tema de extrema relevância, pois determina como as propriedades rurais podem ser utilizadas, interferindo nas atividades produtivas do estado. “O zoneamento é a divisão do território conforme as atividades permitidas. Isso significa que o Estado decide o que o produtor pode ou não fazer dentro da sua propriedade, impactando diretamente a agropecuária e a produção agrícola. Esse debate precisa ser conduzido com responsabilidade, pois envolve o futuro do setor produtivo e da economia de Rondônia”, destacou o deputado.



O parlamentar também relembrou as onze reservas ambientais criadas no final de um governo anterior, que, segundo ele, prejudicaram o agronegócio e trouxeram insegurança jurídica para produtores e investidores. “Nosso estado já sofre com diversas restrições, como unidades de conservação federais, estaduais, municipais, terras indígenas e quilombolas, além dos embargos ambientais. Se novas limitações forem impostas sem um diálogo adequado, o impacto será devastador para o setor produtivo”, afirmou.



Delegado Camargo reforçou a necessidade de debater o tema com cautela, buscando soluções que garantam o equilíbrio entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. O deputado reafirmou seu compromisso em defender os interesses dos produtores rurais e garantir que políticas ambientais não sejam utilizadas para sufocar o crescimento de Rondônia.

Texto: Welik Soares / Jornalista

Foto: Secom Ale/RO