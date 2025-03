Eyder Brasil solicita prorrogação do concurso da Politec e convocação dos remanescentes

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) protocolou uma indicação ao Governo de Rondônia solicitando a prorrogação do concurso da Polícia Técnico-Científica (Politec), homologado em dezembro de 2023. O pedido foi encaminhado ao governador Marcos Rocha e às secretarias responsáveis – Casa Civil, Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog) e à própria Politec.



O objetivo é garantir a continuidade da nomeação de peritos criminais e agentes de criminalística, fundamentais para a segurança pública. “A Politec presta um serviço essencial na investigação de crimes e suporte à Justiça. Sem profissionais suficientes, todo o sistema de segurança pode ser prejudicado”, ressaltou Eyder Brasil.



Atualmente, o efetivo da Politec não supre a demanda dos 52 municípios do estado. O concurso de 2022 representou um avanço, mas ainda há um déficit significativo devido a aposentadorias e exonerações. A prorrogação do certame permitirá a convocação de candidatos já aprovados, suprindo essas lacunas sem a necessidade de um novo concurso, o que reduz custos para o estado.



A medida não gera impacto financeiro, pois não prevê novas vagas, apenas a nomeação dos aprovados dentro do orçamento já estabelecido. “Estamos fazendo nossa parte para fortalecer a segurança pública e garantir que Rondônia tenha uma perícia técnica eficiente. Agora, cabe ao Executivo tomar essa decisão que beneficiará toda a população”, concluiu o parlamentar.







Texto: Débora M. Grécia | Jornalista

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar