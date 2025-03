Deputada Dra. Taissa Sousa recebe prefeito Presidente Médici e recebe demandas

A deputada estadual Dra. Taissa Sousa (Podemos) recebeu em seu gabinete, o prefeito de Presidente Médici, Sérgio do Skinão. A reunião teve como objetivo discutir as principais necessidades da cidade e buscar soluções para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, com especial atenção para as áreas de saúde.



Durante o encontro, a deputada demonstrou comprometimento com os desafios enfrentados pela comunidade, ouvindo atentamente as demandas locais e propondo soluções rápidas e eficazes. A questão da saúde foi destacada como uma das prioridades, com foco na melhoria do atendimento à população.



A deputada Taissa reconheceu a importância de garantir o acesso a equipamentos de saúde modernos e adequados para a cidade de Presidente Médici, a fim de assegurar um atendimento de qualidade para todos os moradores.



"É fundamental que possamos oferecer à população o suporte necessário para o bem-estar de todos, com equipamentos e infraestrutura de saúde que atendam às suas necessidades", afirmou a deputada.



Esse encontro reforça o compromisso da parlamentar com o desenvolvimento de Presidente Médici e com a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população, evidenciando a importância da colaboração entre os líderes locais e estaduais para o avanço da cidade.







Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo / Assessoria Parlamentar