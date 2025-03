Audiência Pública discute atuação do IBAMA na Ponta do Abunã e Dra. Taíssa defende dignidade para produtores

Na última sexta-feira (14/03), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) foi a única representante da Assembleia Legislativa de Rondônia, presente na audiência pública realizada no Ginásio da Escola Jayme Peixoto de Alencar, no Distrito de Extrema, pertencente a Porto Velho. O evento, organizado pela Associação Rural Mista de Extrema, reuniu autoridades, produtores rurais e a população local para debater os recentes anúncios do IBAMA sobre apreensões de madeira, produções agrícolas e bovinos na região da Ponta do Abunã, que abrange áreas de Rondônia, Amazonas e Acre.



Além da deputada Dra. Taíssa, o senador Jaime Bagattoli também esteve presente, acompanhado de outras lideranças locais. Juntos, eles ouviram as preocupações dos produtores e reafirmaram o compromisso em buscar soluções para os problemas enfrentados pela região.



Durante a audiência, a deputada Dra. Taíssa fez um pronunciamento, destacando a importância da participação popular para enfrentar as questões políticas que envolvem o zoneamento e as reservas na região. “Precisamos muito da movimentação da população, porque a única coisa que um político tem medo é da força do povo”, enfatizou a parlamentar. Ela também reforçou o papel das associações como força fundamental para essa mobilização: “Que nós possamos unir o povo para discutir, fortalecer as associações. Porque só com a união e com a população comparecendo é que a gente vai conseguir cancelar as reservas e mudar a realidade de hoje.”



A deputada ainda relembrou seu histórico de luta por melhorias em outras áreas de Rondônia, como o caso do hospital de Guajará-Mirim, e reafirmou seu compromisso com os produtores rurais da região. “Se depender de mim, como deputada, eu vou lutar para que o produtor tenha dignidade.”, concluiu Dra. Taíssa.



A audiência pública também contou com a participação de moradores de Rondônia, Amazonas e Acre, especialmente das regiões da Ponta do Abunã e do sul do município de Lábrea-AM, além de produtores rurais e autoridades estaduais e federais.







Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto: Luís Gustavo / Assessoria Parlamentar