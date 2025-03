Deputado Alan Queiroz solicita plano emergencial para minimizar impactos das chuvas em Rondônia

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao Governo de Rondônia a implementação de um plano emergencial para mitigar os impactos das fortes chuvas que têm atingido diversos municípios do estado. A medida deve ser coordenada pela Casa Civil, Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS) e Defesa Civil, garantindo suporte às famílias prejudicadas por alagações e enchentes.



A solicitação reforça a importância de uma ação rápida e estruturada para minimizar os danos causados pelo aumento do nível dos rios e o transbordo das águas em áreas urbanas e rurais. Além disso, é fundamental que as estradas vicinais afetadas sejam monitoradas para evitar o isolamento de comunidades, assegurando o transporte escolar, o escoamento da produção agrícola e o acesso a serviços de saúde.



Para o parlamentar, a medida é essencial para garantir segurança e qualidade de vida à população. “Precisamos de uma resposta ágil para evitar que essas enchentes tragam ainda mais prejuízos para as famílias rondonienses. Com um plano emergencial bem estruturado, conseguimos garantir assistência imediata e trabalhar na recuperação das áreas atingidas”, afirmou Alan Queiroz.



O deputado reafirmou seu compromisso em trabalhar junto ao Governo do Estado para que essas soluções sejam implementadas o quanto antes, protegendo os moradores e promovendo melhorias estruturais que garantam maior segurança e estabilidade para a população de Rondônia.



Texto: Ian Machado | Foto: Ésio Mendes

Foto: Assessoria Parlamentar