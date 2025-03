Deputado Alan Queiroz solicita recuperação emergencial de estradas vicinais afetadas pelas chuvas em Rondônia

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao Governo de Rondônia a disponibilização de máquinas e equipes técnicas para a recuperação emergencial das estradas vicinais em municípios afetados pelas fortes chuvas. A medida deve ser coordenada pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) e pela Defesa Civil, garantindo assistência imediata às comunidades atingidas.



A solicitação abrange localidades como o entorno do Distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho, e a Linha do Rio Preto, no município de Candeias do Jamari, onde os alagamentos e o transbordo das águas de igarapés deixaram as vias intransitáveis. Em algumas regiões, a situação foi agravada pelo colapso de pontes de madeira, dificultando a locomoção, o transporte escolar e o acesso a serviços essenciais, como o escoamento da produção agrícola e o atendimento médico.



Para o deputado, é fundamental uma resposta ágil do Estado para evitar o isolamento de comunidades e prejuízos ainda maiores. “As fortes chuvas comprometeram seriamente as estradas rurais, prejudicando diversas famílias. Precisamos garantir que essas regiões recebam o suporte necessário para recuperar o acesso e permitir a normalização do transporte e da economia local”, afirmou o parlamentar.



O deputado reforçou seu compromisso em trabalhar junto ao Governo do Estado para que as medidas sejam adotadas com urgência, promovendo mobilidade, segurança e qualidade de vida para a população rural de Rondônia.



Texto: Ian Machado | Foto: Nilson Nascimento

Foto: Assessoria Parlamentar