Ezequiel Neiva anuncia R$ 1,3 milhão para cirurgias ginecológicas no Hospital Regional de Vilhena

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a destinação de R$ 1,3 milhão para a realização de cirurgias ginecológicas no Hospital Regional de Vilhena. O recurso foi anunciado após uma solicitação da vereadora Rose Batista da Saúde (União Brasil) e visa atender uma demanda crescente em Vilhena e nos municípios da região.



A ação tem como objetivo reduzir a fila de espera para os procedimentos cirúrgicos, sendo acordada em uma reunião com membros da Santa Casa de Chavantes, entidade responsável pela administração do Hospital Regional de Vilhena.A instituição ficará responsável por elaborar o projeto necessário para viabilizar o repasse do recurso destinado pelo parlamentar.



Participaram do encontro, o deputado estadual Ezequiel Neiva; a vereadora Rose Batista da Saúde; o diretor geral do hospital, Frank Yuri; diretor da Relações Institucionais da Santa Casa de Chavantes em Vilhena, José Alencar; e o médico Nilton Ramirez.



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou a importância do investimento para melhorar a qualidade do atendimento às mulheres da região, aliviando a espera por cirurgias ginecológicas essenciais. A saúde sempre foi uma das bandeiras do meu mandato, e essa ação visa atender uma demanda importante, contribuindo para o bem-estar das mulheres de Vilhena e dos municípios vizinhos", afirmou o parlamentar.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputado Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva tem acompanhado de perto as demandas da saúde de Vilhena ( Foto: Alexandre Almeida )



A vereadora Rose Batista da Saúde celebrou a iniciativa que vai assegurar um alívio para muitas famílias que aguardam o tratamento adequado na região.Todo o processo será organizado e realizado por meio da fila de regulação, contando com ambulatório, operatório e pós-operatório das mulheres que necessitam de cirurgia ginecológica, demonstrando a sensibilidade e o compromisso do deputado com a saúde pública em nossa cidade. Mulher, você merece o melhor, e por isso agradeço ao deputado Ezequiel Neiva pela parceria e à Santa Casa de Cervantes pela colaboração, destacou a vereadora.



Para o suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil), é visível o impacto positivo do trabalho de Ezequiel Neiva para o Cone Sul de Rondônia. O deputado tem se destacado no fortalecimento da saúde na região, com o apoio do Governo do Estado, comandado pelo governador, coronel Marcos Rocha. São investimentos fundamentais para que as necessidades da população sejam atendidas de forma rápida e eficientem, afirmou Wiveslando.



Além do valor destinado às cirurgias ginecológicas, o deputado estadual Ezequiel Neiva tem consolidado seu trabalho em diversas frentes na saúde de Vilhena. Recentemente, foi garantido o valor de R$ 2 milhões para a reforma e ampliação de leitos no Hospital Regional de Vilhena, além de R$ 300 mil para a aquisição de materiais essenciais para o atendimento de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h). “São ações que reforçam nosso compromisso com a melhoria da infraestrutura local e em oferecer um atendimento mais eficiente e humanizado a cada cidadão para que seja atendido da melhor forma possível no momento em que mais necessita”, encerrou Ezequiel Neiva.



Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Fotos: Alexandre Almeida e Nilson Nascimento