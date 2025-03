Prefeito Aldo Júlio agradece ao deputado Jean Mendonça pela liberação de R$ 1 milhão para a Saúde de Rolim de Moura

Em recente visita ao município de Rolim de Moura, o deputado Jean Mendonça (PL) recebeu o agradecimento do prefeito Aldo Júlio. O chefe do Executivo municipal expressou, em nome da população, sua gratidão pelos recursos que o parlamentar tem liberado, especialmente o valor de R$ 1 milhão, destinado à realização de cirurgias.



Durante o encontro, Aldo Júlio informou ao deputado que as cirurgias já estão em andamento e que todos os pacientes que aguardavam atendimento na fila de espera serão beneficiados neste primeiro momento.A liberação desse recurso do deputado Jean Mendonça vai zerar a fila de espera e melhorar o atendimento para a população, que tanto necessita desses procedimentos de cirurgias eletivas, afirmou o prefeito.



De acordo com a secretária municipal de saúde, Geiciane Louback, com os recursos disponibilizados por Jean Mendonça, serão realizadas 1.664 cirurgias. Em suas palavras, a secretária enfatizou: A rápida liberação de recursos por parte do deputado para atender essa importante demanda da população é fundamental. Esse apoio, neste início de ano, nos permitirá manter o fluxo de atendimento aos pacientes que esperavam por esses procedimentos.



O deputado Jean Mendonça, por sua vez, se mostrou disposto a ampliar sua parceria com o município de Rolim de Moura. Vamos fortalecer ainda mais nosso vínculo de trabalho com a administração do prefeito Aldo Júlio e com os secretários municipais e lideranças locais, concluiu, reafirmando seu compromisso em contribuir de maneira direta com a melhoria dos serviços de saúde na região.



Texto:Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar