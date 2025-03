Deputada Cláudia de Jesus propõe mudança na lei para permitir posse em concurso fora da capital

A dificuldade de deslocamento até a capital tem sido um entrave para muitos candidatos aprovados em concursos públicos estaduais. Para mudar essa realidade, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou uma indicação à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep) sugerindo a alteração da Lei Complementar nº 68, de 1992. A proposta permitiria que a posse ocorresse em município distinto da capital, conforme anteprojeto anexado à indicação.



“Essa proposta visa garantir mais acessibilidade e reduzir custos para os aprovados em concursos públicos, que muitas vezes enfrentam dificuldades financeiras e logísticas para se deslocar até a capital apenas para tomar posse. Queremos descentralizar esse processo e garantir que todos tenham condições iguais de assumir seus cargos”, afirmou a deputada.



A modificação sugerida pela deputada inclui a possibilidade de assinatura do termo de posse em cidades situadas a mais de 50 quilômetros de distância da capital, mediante solicitação formal do candidato. Além disso, a inspeção médica poderia ser realizada em municípios que possuam estrutura adequada, e a posse poderia ser formalizada em órgãos públicos locais ou por meio eletrônico, via certificação digital.



