Deputado Cássio Gois entrega 165 mil mudas de café em Ministro Andreazza e beneficia mais de 60 produtores rurais

Nesta segunda-feira, 17, o deputado estadual Cássio Gois (PSD) esteve no município de Ministro Andreazza para a entrega de 165 mil mudas de café. A ação, que contou com um investimento de R$ 250 mil, fruto do seu mandato, beneficiará 65 produtores rurais da região, fortalecendo a agricultura familiar e impulsionando a economia de Andrezza e região.



O evento contou com a presença de produtores rurais, autoridades locais e representantes de entidades ligadas ao agronegócio. Entre as autoridades presentes estavam o prefeito Milla da Agricultura (PSD) e o vice-prefeito Mário Fofão (PSD), que destacaram a importância da iniciativa para o desenvolvimento econômico e social do município.



"Essa ação é um marco para nossa região. As mudas de café vão impulsionar a produção agrícola e gerar mais oportunidades para nossas famílias no campo", afirmou o prefeito Milla da Agricultura. O vice-prefeito Mário Fofão também ressaltou o impacto positivo da iniciativa, especialmente para as mulheres produtoras, que representam 11 dos 65 beneficiários.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Cada produtor receberá 2.500 mudas de café, que têm como objetivo aumentar a produtividade e a qualidade da produção cafeeira na região. O deputado Cássio Gois destacou a importância do apoio aos pequenos agricultores, que são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de Rondônia.



"Essa é uma ação que visa não apenas fortalecer a cadeia produtiva do café, mas também garantir melhores condições de vida para os produtores e suas famílias. Estamos investindo no futuro da agricultura familiar, que é a base da nossa economia", afirmou Gois durante o evento.



A entrega das mudas faz parte de um conjunto de ações voltadas para o desenvolvimento sustentável da região, com foco na geração de emprego e renda. O investimento de R$ 250 mil é um marco para a agricultura de Ministro Andreazza, que tem na agricultura e café uma de suas principais atividades econômicas.



Texto: Marcelo Negrão | Jornalista

Fotos: Ana Hack | Assessoria Parlamentar