Deputado Dr. Luís do Hospital destina R$ 300 mil para exames laboratoriais em Rolim de Moura

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, reconhecido por sua forte atuação na área da saúde em Rondônia, destinou uma emenda parlamentar de R$ 300 mil para a aquisição de exames laboratoriais no município de Rolim de Moura. O valor já está na conta da Prefeitura Municipal e será utilizado para ampliar a oferta de diagnósticos médicos, reduzindo a fila de espera na rede pública de saúde.



A destinação da emenda atende a um pedido do presidente da Câmara Municipal de Rolim de Moura, vereador Ivan Vasconcelos (Republicanos), que destacou a necessidade de reforçar o atendimento laboratorial no município. "Sabemos das dificuldades enfrentadas pelos pacientes que aguardam exames na rede pública, e essa parceria com o deputado Dr. Luís do Hospital é fundamental para melhorar a saúde da nossa população", afirmou o vereador.



Segundo Luís do Hospital, a liberação desse recurso é essencial para garantir que a população tenha acesso a exames fundamentais para diagnósticos e tratamentos médicos. "A saúde sempre foi minha prioridade. Com esse recurso já disponível para a Prefeitura, esperamos que os exames sejam ofertados rapidamente à população, garantindo diagnósticos ágeis e tratamentos eficazes", destacou o deputado.



A Prefeitura de Rolim de Moura agora dará seguimento aos trâmites administrativos para a execução do recurso e a contratação dos serviços necessários. A expectativa é que a ampliação da oferta de exames beneficie centenas de pacientes que dependem do sistema público de saúde.



Parlamentar atuante, Dr. Luís do Hospital já destinou recursos para diversos municípios rondonienses, fortalecendo hospitais, unidades básicas de saúde e programas de atendimento médico.



Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar