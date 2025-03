Deputado Cássio Gois e deputada federal Silvia Cristina entregam caminhonete à Associação São Tiago Maior em Porto Velho em parceria que fortalece ações sociais

Na manhã desta segunda-feira, 17, a Associação São Tiago Maior, localizada em Porto Velho, recebeu uma caminhonete fruto de uma parceria entre o deputado estadual Cássio Gois (PSD) e a deputada federal Silvia Cristina (PL). A cerimônia de entrega ocorreu na sede da associação, que foi fundada em 20 de julho de 2006 com o objetivo de promover ações sociais, filantrópicas, culturais, ambientais e educacionais, sem fins econômicos.



O veículo foi uma solicitação do padre Enzo Mangano, que atua na comunidade, e contou com o apoio do presidente da Associação São Tiago Maior, Leonilson de Souza Felix, e do vice-presidente, Jaime Fernandes Umbelino. A entrega contou com a presença de representantes da sociedade civil, secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), membros da associação e do gabinete do deputado Cássio Gois, representado na ocasião pelo chefe de gabinete, Pedro Rabelo.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Durante o evento, o deputado Cássio Gois, que participou remotamente, destacou a importância da parceria para o desenvolvimento das ações da associação. "É uma honra poder contribuir com a Associação São Tiago Maior, que realiza um trabalho tão importante para a comunidade portovelhense. Essa caminhonete vai facilitar o transporte de materiais e pessoas, ampliando o alcance das ações sociais e filantrópicas", afirmou Gois.



O padre Enzo Mangano agradeceu a iniciativa dos deputados e ressaltou o impacto positivo que o veículo terá para as atividades da entidade. "Essa caminhonete vai nos ajudar a atender melhor as famílias e comunidades que dependem do nosso trabalho. É uma conquista que vai fortalecer nossas ações e permitir que possamos chegar a mais pessoas", disse o padre.



A deputada federal Silvia Cristina também enalteceu a parceria e o trabalho realizado pela associação. "É um prazer poder contribuir com uma instituição que faz tanto pela sociedade. Acredito que essa caminhonete vai ser uma ferramenta essencial para que a Associação São Tiago Maior continue transformando vidas e promovendo o bem-estar da comunidade", declarou Silvia.



Foto: Reprodução/ALE-RO



A aquisição da caminhonete zero quilômetro, viabilizada por meio da parceria entre o deputado estadual Cássio Gois e a deputada federal Silvia Cristina, representa um avanço importante para a associação. O veículo chega em um momento crucial, ampliando a capacidade logística da entidade e permitindo que seus projetos alcancem um número ainda maior de beneficiários.



Com a caminhonete, a São Tiago Maior poderá transportar com mais agilidade e segurança insumos, doações e equipamentos, além de facilitar o deslocamento de voluntários e equipes para comunidades distantes ou de difícil acesso.



Além disso, a nova aquisição fortalece a continuidade dos projetos já em andamento, como a distribuição de cestas básicas, a realização de oficinas educativas e culturais, e a promoção de campanhas de conscientização ambiental. A caminhonete também abre portas para a expansão de novas iniciativas, como a ampliação de programas de capacitação profissional e o atendimento a comunidades rurais e indígenas da região.



Texto: Marcelo Negrão | Jornalista

Foto: Marcelo Negrão | Jornalista