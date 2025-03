Câmara analisa MP que abriu crédito de R$ 383 milhões para ajuda ao RS; acompanhe

A Câmara dos Deputados analisa agora a Medida Provisória 1265/24 que, editada no ano passado, abriu crédito extraordinário de R$ 383 milhões para o atendimento a famílias e ações de proteção e defesa civil para recuperação dos municípios afetados pela calamidade climática no Rio Grande do Sul.

Os valores foram usados para enfrentar as consequências das enchentes que ocorreram no RS no primeiro semestre de 2024.

