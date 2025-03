Comissão de Orçamento deve publicar relatório final no domingo

O senador Ângelo Coronel (PSD-BA), relator do Orçamento de 2025 ( PLN 26/24 ), disse que o governo deve enviar nesta semana soluções para a falta de recursos, na proposta, para cobrir programas sociais, como o Pé-de-Meia e o Auxílio Gás. Somente estes dois precisariam de R$ 15 bilhões.

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Julio Arcoverde (PP-PI), explicou que a ideia é ter o relatório final publicado no próximo domingo para que possa ser votado na comissão no dia 19 e no Plenário do Congresso Nacional no dia 20.

Ângelo Coronel afirma que ainda existem outros ajustes no Orçamento em relação, por exemplo, ao valor do salário mínimo, que ficou maior que o previsto. "Se vai ter que incluir, o governo tem que dizer então onde vai ser cortado", disse.

O senador também fez referência aos restos a pagar de emendas parlamentares a orçamentos de anos anteriores. "Não dá pra deixar obras inacabadas", afirmou.

Nesta quarta-feira, o relator do Orçamento terá reuniões com ministros do governo para discutir os ajustes que deverão ser feitos.