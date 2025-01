Cemetron realiza mais de 600 mil atendimentos laboratoriais em 2024

O Centro de Medicina Tropical de Rondônia (Cemetron), unidade referência no atendimento às doenças infectocontagiosas e tropicais, tanto em nível ambulatorial quanto em internação, registrou no ano de 2024, 602.004 mil atendimentos ambulatoriais e urgências.

Para o governador em exercício, Sérgio Gonçalves, a unidade é fundamental para a saúde pública, e o governo tem investido em reformas e ampliações para garantir um atendimento especializado, humanizado e eficiente, voltado às doenças tropicais e infectocontagiosas.

Em 2023, foi realizada a reforma interna da unidade, que incluiu:

Substituição do piso;

Instalação de porcelanato nas paredes;

Substituição do forro e portas;

Reforma interna das enfermarias da Clínica Masculina I; e

Pintura das fachadas e parte externa dos blocos.

Em 2024, foi retomada a ampliação do Cemetron, incluindo:

Construção de uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de Infectologia com 10 leitos;

Central de Material Esterilizado (CME);

Almoxarifado;

Auditório; e

Prédio Administrativo.

REDUÇÃO DE ÓBITOS E INTERNAÇÕES

De acordo com a diretora-adjunta da unidade, Caroline Kohara Melchior, o número de óbitos de pacientes internados no hospital foi reduzido em 36% em comparação ao ano de 2023. “Essa redução se deu pelas melhorias nos protocolos adotados no hospital”, frisou.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, salientou a relevância dos investimentos realizados pela gestão estadual. “Estamos ampliando espaços, adquirindo novos equipamentos e melhorando a estrutura de trabalho. As ações são reflexos dos avanços nas estratégias de governo, que visam garantir mais qualidade de vida para a população.”