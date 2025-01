Prefeitura de Rolim de Moura divulga calendário de pagamento do IPTU e Taxa de Lixo 2025

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, anunciou o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Serviço de Remoção de Lixo para o ano de 2025. Os contribuintes terão a opção de pagar o IPTU em cota única, com descontos progressivos que variam de 20% a 5%, dependendo da data de vencimento. Para quem preferir parcelar, será possível dividir o IPTU em até seis vezes e a Taxa de Lixo em até cinco vezes, desde que o valor de cada parcela não seja inferior a meia Unidade Padrão Fiscal (UPF). Importante destacar que os descontos não se aplicam à Taxa de Lixo.

Os carnês do IPTU e da Taxa de Lixo estão disponíveis na sede da Prefeitura de Rolim de Moura ou podem ser acessados online no site oficial: www.rolimdemoura.ro.gov.br. Ao acessar o site, os contribuintes devem ir à área de serviços e clicar em “IPTU” para serem redirecionados ao portal do contribuinte, onde poderão preencher os dados necessários e baixar as guias. Também é possível solicitar informações ou tirar dúvidas pelo WhatsApp da Prefeitura, no número (69) 3198-0031 (somente mensagens de texto).

O secretário municipal de Fazenda, Jorge Ricardo, reforçou a relevância de manter os tributos em dia. Segundo ele, além de evitar multas e juros, os contribuintes que aproveitam os descontos ajudam no desenvolvimento do município.

“O pagamento do IPTU e da Taxa de Lixo é essencial para garantirmos serviços de qualidade em áreas como saúde, educação, infraestrutura e limpeza pública. É uma contribuição que retorna diretamente para a população em forma de melhorias na cidade. Pedimos que todos aproveitem os benefícios dos descontos e contribuam para um futuro mais próspero para Rolim de Moura,” destacou o secretário. O secretário também lembrou que a inadimplência pode resultar em sanções legais, como a inscrição em dívida ativa, cobrança judicial e até mesmo a penhora do imóvel. “O contribuinte que paga em dia não apenas economiza, mas também cumpre seu papel como cidadão e colabora para o crescimento sustentável de nossa cidade,” concluiu.

O calendário divulgado apresenta as seguintes opções de pagamento:

Cota única com desconto de 20%: até 28 de fevereiro de 2025.

Cota única com desconto de 15%: até 31 de março de 2025.

Cota única com desconto de 10%: até 28 de abril de 2025.

Cota única com desconto de 5%: até 31 de maio de 2025.

Cota única sem desconto: até 28 de junho de 2025.

Parcelamento do IPTU: até seis vezes, com vencimento da primeira parcela em 31 de janeiro de 2025 e as demais no último dia útil dos meses subsequentes.

Parcelamento da Taxa de Lixo: até cinco vezes, com a primeira parcela vencendo em 31 de janeiro de 2025 e as demais no último dia útil dos meses subsequentes.