Durante rotina de manutenção, equipe da Emdur salva vida em Porto Velho

Na manhã da segunda-feira (31), uma equipe da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) se deparou com uma situação diferente da rotina de trabalho no dia a dia. Os servidores da Emdur estavam realizando o cadastramento das novas iluminarias que foram instaladas recentemente na ponte sobre o rio Madeira.

Em um determinado momento do trabalho, os dois servidores da Emdur avistaram um homem desnorteado subindo no alambrando. Foi nesse momento que o assessor técnico, Vauvenargues Dantas, agiu imediatamente e conseguir evitar o acidente.

“Ele começou a falar e como eu estava perto dele, eu corri e consegui puxar ele pela cintura. Eu conheci a esposa dele e estou até pensando em levar meu pastor na casa dele. Foi um momento complicado, mas a gente tem que ter compaixão e principalmente amor ao próximo nessas horas”, disse o assessor técnico.

Após ser resgatado pela equipe da Emdur, a Polícia Militar do Estado de Rondônia esteve no local averiguando a situação. Logo em seguida o homem foi encaminhado para uma unidade de saúde com apoio do Samu, que também prestou os primeiros atendimentos na região da ponte sobre o rio Madeira.

Vale lembrar que, para dar mais segurança para quem passa pelo local, recentemente a Prefeitura implantou um novo sistema de iluminação na ponte, composto por 72 lâmpadas fotovoltaicas de 80 watts, projetadas para garantir eficiência energética. A principal inovação é o uso 100% de energia solar, sem nenhuma fiação, um projeto inédito em Porto Velho.

Texto:André Oliveira

Foto:Leandro Morais/ SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)