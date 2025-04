Programa Construindo Campeões abre novas inscrições para quatro modalidades

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realizará até a próxima sexta-feira (4) matrículas para novos alunos em quatro modalidades: Futebol (feminino), futsal (feminino), basquete (masculino e feminino) e capoeira (masculino e feminino).

As aulas são gratuitas e para participar a criança ou adolescente deve ter entre 6 e 17 anos, com exceção do futsal feminino que a idade é de 12 a 17 anos. As inscrições acontecem somente na sede administrativa da Semes, que fica localizada na avenida Amazonas, 6363, no bairro Cuniã, das 8h às 13h.

Para o futsal as vagas são apenas para a categoria feminina, de 12 a 17 anos Os documentos necessários para a matrícula são:

-1 foto 3x4 atualizada;

-Declaração escolar original atualizada;

-Cópia da certidão de nascimento ou RG do aluno;

-Cópia de um comprovante de residência atualizado (até três meses)

-Cópia de um documento com foto do responsável pelo aluno (CNH, carteira de trabalho, RG, conselho de classe);

-Apresentar o número do cartão do SUS;

-Preencher a ficha de inscrição do Programa.

Para a capoeira, as vagas são para os dois gêneros Os pais ou responsáveis devem ficar atentos aos locais disponíveis para os treinos. Por exemplo, as atividades de capoeira serão realizadas na quadra Sérgio Carvalho que fica no bairro Esperança da Comunidade, já o futebol é na Vila Olímpica Chiquilito Erse, o futsal no Ginásio Eduardo Lima e Silva e as aulas de basquete acontecem na quadra do bairro Três Marias.

Segundo o secretário da Semes, Cássio Moura, o Programa Construindo Campeões é a oportunidade para muitas crianças e jovens alcançarem seus sonhos no esporte. “Por determinação do prefeito Léo Moraes, estamos expandindo nossos serviços oferecidos para nossa população. O programa tem 11 modalidades no total e agora quem não conseguiu se matricular na primeira etapa, essa é a oportunidade. Então não perca tempo, as inscrições acontecem até a sexta-feira dessa semana”, conclui.

Texto:André Oliveira

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)