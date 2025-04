Defesa Civil disponibiliza número de WhatsApp para cidadãos afetados pela cheia

A previsão de chuvas intensas durante toda essa semana em Porto Velho (RO) vem mobilizando a Sala de Situação da Prefeitura de Porto Velho, coordenada pela Defesa Civil e Gabinete Militar Municipal, que disponibiliza um canal direto entre os profissionais e a comunidade porto-velhense.

Por meio do WhatsApp (69) 98473-2112, o cidadão que estiver em algum contexto de risco à sua integridade por conta do avanço das águas do rio Madeira, poderá solicitar o apoio da Defesa Civil Municipal de forma direta.

Esse contato direto pode garantir a celeridade das ações gerenciadas pela Sala de Situação, além de ser um canal para evitar tragédias motivadas pelos fatores climáticos. Vale destacar que o rio Madeira chegou à cota de 16,60 metros nesta terça-feira (1º), ficando a 40 centímetros da cota de enchente, que é de 17 metros.

A Defesa Civil está pronta para atender a população para a remoção de desabrigados, vistoria técnica, assistência social, corte de energia, falta de água potável, entre outras situações de vulnerabilidade.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:João Paulo Prudêncio

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)