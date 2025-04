Prefeito Léo Moraes visita distrito de Nazaré e reforça ações emergenciais da Prefeitura

Prefeito visitou a localidade e conversou com os moradores

Diversas comunidades ribeirinhas ao longo do rio Madeira já enfrentam os impactos severos da cheia, que em algumas regiões do baixo Madeira ultrapassou a cota de transbordamento e causou inundações significativas.

Em resposta imediata a esse cenário, o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, esteve nesta segunda-feira (31) no distrito de Nazaré, uma das localidades mais afetadas, para acompanhar de perto as ações de apoio coordenadas pela Prefeitura.

“A presença da Prefeitura aqui não é apenas institucional, é humana. É um gesto de respeito com quem está enfrentando esse momento tão difícil. Estamos em campo com responsabilidade, ouvindo as pessoas, prestando apoio direto e coordenando ações que salvam vidas e protegem famílias”, afirmou o prefeito.

Sebastião se emocionou com a ajuda e a presença do prefeito na localidade O prefeito liderou uma força-tarefa com equipes das secretarias municipais de Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente, Emdur, Defesa Civil e demais órgãos da gestão. Durante a visita, ele acompanhou a entrega de cestas básicas, água potável, medicamentos e outros insumos essenciais, além de verificar in loco as condições das famílias atingidas.

Emocionado, o morador Sebastião Maciel, de 72 anos, falou sobre a importância da presença da Prefeitura. “A água já levou a minha antiga casa em 2014, mas hoje estou firme. As águas estão bem perto do meu assoalho, mas estou com fé que vai baixar o nível antes disso. Que Deus retribua tudo isso a vocês”, disse.

Dona Maria falou da importância da ajuda recebida Já Dona Maria da Conceição se emocionou ao receber mantimentos das mãos do prefeito: “A cheia chegou de vez. Toda ajuda que chega é uma bênção”, agradeceu e moradora.

BARCO SAÚDE

Durante a visita, Léo Moraes também acompanhou o funcionamento do Barco da Saúde, uma embarcação reformada pela atual gestão que voltou a operar em momentos críticos como este.

Embarcação garante o atendimento médico em áreas onde o acesso terrestre já não é possível devido à subida das águas O barco, equipado com profissionais e insumos, garante o atendimento médico em áreas onde o acesso terrestre já não é possível devido à subida das águas.

A equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema) também atua no resgate de animais em áreas alagadas. Os bichos são retirados de locais de risco, recebem alimentação, vacinação, castração e são levados para abrigos seguros, mostrando que o cuidado da gestão municipal também alcança os animais afetados pela cheia.

ENERGIA ELÉTRICA

Léo Moraes também destacou que a Prefeitura está em diálogo com a concessionária Energisa para que o fornecimento de energia elétrica seja mantido em residências onde não há risco iminente.

“Sabemos da importância da energia para essas famílias. Mas também sabemos que segurança vem em primeiro lugar. Se as águas continuarem subindo, teremos que agir com ainda mais cautela. Cada decisão será tomada com base técnica e responsabilidade com a vida”, afirmou.

Cestas Básicas e água potável foram distribuídas para a população

A Prefeitura de Porto Velho atua diariamente com equipes de campo, monitorando o avanço das águas e prestando assistência direta às comunidades. A Defesa Civil segue com o monitoramento do nível do rio, enquanto as secretarias executam ações conjuntas em saúde, transporte, acolhimento e segurança alimentar.



“Estar aqui hoje é reforçar o que a gente acredita: que governar é cuidar das pessoas, sobretudo nos momentos mais difíceis. Nazaré e todo o baixo Madeira não estão sozinhos. Estamos juntos nessa travessia, com trabalho, presença e solidariedade”, concluiu o prefeito Léo Moraes.

