Deputado Jean Mendonça destina recursos para o CENAPE em Pimenta Bueno

Na última quinta-feira, 12 de novembro, o deputado Jean Mendonça entregou a ordem bancária no valor de R$ 270 mil para o Centro de Atendimento às Pessoas Especiais (CENAPE), localizado em Pimenta Bueno. A instituição se destaca no atendimento a crianças neurodivergentes, e os recursos obtidos serão utilizados na construção de uma nova cozinha, essencial para ampliar a estrutura e melhorar as condições de atendimento, garantindo melhores condições de trabalho no preparo das refeições.

Durante a entrega, realizada à diretora pedagógica Telma Lemke, Mendonça reafirmou seu compromisso com a inclusão e o atendimento a crianças com deficiência, ressaltando a importância de uma parceria sólida com a instituição. "Nossa conversa com a diretora Telma nos permitiu conhecer a realidade da instituição e as necessidades em outras áreas. Juntos, vamos trabalhar para fazer mais pelo CENAPE", assegurou o deputado.

Telma Lemke, por sua vez, destacou o compromisso do deputado Jean com o processo de liberação dos recursos, resultado de um diálogo direto com Mendonça. "A necessidade para a liberação dos recursos foi apresentada ao deputado Jean Mendonça, que de imediato se comprometeu com a destinação e liberação desse importante investimento, possibilitando a ampliação e melhoria do local onde são preparadas as refeições para os alunos," afirmou.