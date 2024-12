Prêmio Mulheres Negras que Escrevem História acontece no próximo dia 20 de dezembro

No próximo dia 20 de dezembro, às 18h30, no Teatro Guaporé, acontece mais uma edição do “Prêmio Mulheres Negras que Escrevem História”, que tem como propósito homenagear as mulheres negras que prestam relevantes trabalhos para a sociedade porto-velhense. O evento já faz parte do Calendário Oficial de Eventos do Município de Porto Velho.

A organização é feita pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf). A iniciativa também conta com parceiros: Universidade Federal de Rondônia (Unir), Defensoria Pública do Estado (DPE/RO), Tribunal Regional Eleitoral/RO, Ministério Público do Estado/RO, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Interfrazão, Serviço Social do Comércio (Sesc), Salão Black White Estúdio e Maple Bear.

O prêmio também faz parte das comemorações alusivas ao Dia Municipal da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, de acordo com as leis municipais nº 2.833/junho de 2021 e nº 2.952/julho de 2022.

RECONHECIMENTO

A entrega do prêmio marca a importância dos trabalhos desempenhados por mulheres que contribuem significativamente para agregar relevantes serviços nas áreas de educação, esporte, saúde, saberes tradicionais e religiosidade, invisibilidade social, empreendedorismo, cultura, sociedade civil organizada, política e sistema judiciário.

A homenagem faz parte das ações de implementação de políticas públicas de igualdade racial da Prefeitura de Porto Velho e do compromisso e respeito da atual gestão à importante contribuição social das mulheres negras para o município de Porto Velho.

Ainda pela lei municipal, cerca de 20 mulheres negras dessas etnias, sendo dez “in memoriam”, que trabalham a questão étnico-racial em Porto Velho, receberão as homenagens durante a solenidade.

