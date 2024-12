Prefeitura de Porto Velho recebe Selo Diamante no Radar da Transparência da Atricon

Em solenidade na manhã da última sexta-feira (6), no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO), a Prefeitura de Porto Velho recebeu o Selo Diamante no Radar da Transparência, promovido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). Pelo terceiro ano consecutivo, o município recebe esse reconhecimento, que é divulgado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Programa Nacional de Transparência.

“É uma premiação que reconhece o compromisso da Prefeitura com a transparência nos atos e ações da gestão, bem como a facilitação do acesso à informação, permitindo que o cidadão e os órgãos de controle possam acompanhar todos os processos. Pelo terceiro ano seguido somos Selo Diamante, o que comprova esse nosso compromisso”, destacou o prefeito Hildon Chaves.

O controlador-geral do Município, Jeoval Batista da Silva, recebeu das mãos do presidente do TCE/RO, conselheiro Wilber Coimbra, e do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Miguidônio Neto, o Selo Diamante.

“É um trabalho de uma equipe qualificada e comprometida com o município. Estamos finalizando a gestão com mais essa conquista, que nos deixa orgulhosos do dever cumprido, contribuindo para que Porto Velho se torne cada vez mais uma referência na administração pública, pois quem ganha com isso é toda a sociedade”, destacou Jeoval Batista.

SELO DIAMANTE

O Selo Diamante representa o mais alto nível de excelência na avaliação do índice de transparência municipal, destacando Porto Velho como um exemplo nacional em práticas transparentes e responsáveis, símbolo de gestão responsável e democrática.

A conquista do Selo Diamante reflete o comprometimento da Controladoria Geral do Município de Porto Velho em promover uma gestão pública eficiente e acessível à população. A adoção de práticas transparentes fortalece a confiança dos cidadãos nas instituições governamentais, promovendo a participação ativa da sociedade no acompanhamento e fiscalização das ações municipais.

A conquista do Selo Diamante é resultado de um esforço conjunto da Controladoria Geral (CGM), Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) e demais órgãos envolvidos.