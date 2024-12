Limpeza mecanizada garante mais segurança e visibilidade na RO-135 em Alta Floresta d’Oeste

Os serviços de limpeza mecanizada da vegetação às margens da Rodovia RO-135, também conhecida como Linha P-50, que liga o município de Alta Floresta d’Oeste ao Distrito de Vila Marcão, foram iniciados pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO), por meio da equipe da 4ª Usina de Asfalto, na terça-feira (3).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, as rodovias estaduais são fundamentais para o progresso de Rondônia. “Elas não apenas garantem a trafegabilidade, como também são essenciais para o escoamento da produção agropecuária, impulsionando a economia e conectando todas as regiões do Estado”, pontuou.

De acordo com o diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, a limpeza mecanizada é uma atividade rotineira e preventiva. “Esse serviço não apenas melhora a visibilidade dos motoristas e reduz o risco de acidentes, como também contribui para um aspecto visual mais agradável das rodovias”, ressaltou.

Segundo o gerente regional da 4ª Usina do DER, Thiago Moreira, a ação abrange cerca de 20 quilômetros da rodovia. “Os serviços são realizados em ambos os lados da via, incluindo a remoção da vegetação e a limpeza de guias e sarjetas, garantindo o escoamento adequado da água pluvial”, explicou.

O serviço reforça o compromisso do DER-RO em garantir a qualidade e a segurança nas rodovias estaduais, que desempenham papel estratégico na logística e no desenvolvimento econômico de Rondônia.