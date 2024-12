MPRO inicia 5ª etapa do Projeto MP Itinerante na Zona Leste de Porto Velho

O Ministério Público de Rondônia (MPRO) iniciou ontem (3/12) a quinta etapa do Projeto MP Itinerante, na Zona Leste de Porto Velho. O primeiro dia de atendimentos aconteceu na escola Marcelo Cândia. A ação, que busca garantir acesso a serviços essenciais para comunidades da região, contou com grande adesão desde as primeiras horas do dia.

O primeiro atendido foi João Felipe, jovem cadeirante de 17 anos, que buscou a emissão de sua nova carteira de identidade. Acompanhado do pai, Diego Aglesson Lopes dos Santos, que trabalha como carpinteiro, o jovem comemorou a oportunidade de renovar o documento perto de casa. “Essa ação facilita muito para quem, como nós, tem dificuldade em conseguir horário para atendimento normal. Graças a Deus, conseguimos resolver tudo aqui”, destacou Diego.



Parcerias

A etapa reúne 28 órgãos públicos e mais de 120 servidores, oferecendo serviços como emissão de documentos, orientações jurídicas e ações de saúde. O coordenador do Centro de Apoio Operacional Unificado (CAOP-UNI), Procurador de Justiça Marcos Valério Tessila de Melo, destacou a importância das parcerias para o sucesso do projeto.

“Esses atendimentos só são possíveis com o apoio dos órgãos parceiros. Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso fácil e digno aos serviços públicos”, explicou Tessila.

Entre os serviços oferecidos estão emissão de documentos, orientações jurídicas, regularização de pendências cadastrais e atendimentos voltados à saúde e direitos sociais.

Acessibilidade

Para Isaias Silva Neves, pessoa cega e morador de um bairro da região, a oportunidade foi um alívio. “Já faz tempo que tento tirar minha nova carteira de identidade. Sempre encontro dificuldades com atendimentos online. Esse projeto facilita muito para quem precisa de serviços essenciais, mas não tem acesso fácil”, afirmou.



Ativismo

Além dos atendimentos gerais, a programação também incluiu uma roda de conversa realizada pelas Promotoras de Justiça Tânia Garcia e Edna Antônia Capeli da Silva Oliveira, em parceria com agentes da Polícia Rodoviária Federal. A atividade, parte da campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres”, abordou temas como direitos humanos, proteção à vida e enfrentamento da violência de gênero.

No fim da manhã, o Procurador-Geral de Justiça, Ivanildo de Oliveira, e o chefe de gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, Promotor de Justiça Alexandre Jésus de Queiroz Santiago, estiveram presentes na abertura da quinta etapa do MP Itinerante. Durante a visita, ambos percorreram as salas de atendimento, conversaram com servidores e parceiros envolvidos, além de agradecerem pela colaboração e empenho na realização da ação. Eles destacaram a importância das parcerias para levar serviços essenciais à população.



Próximas ações

O MP Itinerante segue até quinta-feira (5/12), passando por diferentes escolas na Zona Leste:

Quarta-feira (4/12): Escola Cívico-Militar Ulisses Guimarães, no Bairro Jardim Santana;

Quinta-feira (5/12): Escola Estadual Jânio Quadros, no Bairro Mariana.

A iniciativa visa reforçar o compromisso do MPRO em garantir direitos básicos, promovendo a cidadania e a inclusão social.