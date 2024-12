Melhorias na RO-135 são realizadas pelo governo de RO no Igarapé Forquilha, em Ouro Preto do Oeste

Obras essenciais no quilômetro 13,5 da RO-135, popularmente conhecida como Linha 208, em Ouro Preto do Oeste, estão sendo executadas pelo governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO). Os serviços incluem a conformação de plataforma e a instalação de tubo armco sobre o Igarapé Forquilha, com o intuito de garantir maior durabilidade e segurança no tráfego local.

As obras estão sendo executadas pela 3ª Residência Regional do DER-RO em Ouro Preto do Oeste. As ações fazem parte de um conjunto de investimentos voltados para a melhoria da infraestrutura rodoviária estadual.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enfatizou o impacto dos serviços para a população. “Estamos trabalhando para fortalecer as vias de acesso que sustentam a economia e a mobilidade das comunidades. Intervenções como essa, na RO-135, são fundamentais para garantir o escoamento da produção agrícola e oferecer mais segurança à população.”

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, destacou o caráter estratégico da obra. “A substituição de pontes antigas por tubos armcos é uma solução moderna e durável. Os tubos tomam o lugar de estruturas mais suscetíveis ao desgaste. Essa ação reduz custos a longo prazo e assegura a fluidez do tráfego, mesmo em períodos de chuva intensa,” pontuou.

SOBRE A OBRA

O residente regional do DER-RO em Ouro Preto do Oeste, Adnaldo de Andrade, explicou os detalhes técnicos da execução. “A conformação da plataforma está sendo feita em cerca de 200 metros na Rodovia-135, para garantir uma base sólida e estável para o tráfego, e sobre o Igarapé Forquilha serão instalados três tubos armco. É uma estrutura robusta que vai resistir às fortes águas correntes que passam durante esse período chuvoso, além de aumentar a vida útil da Rodovia e beneficiar a comunidade,” destacou.