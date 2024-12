MPRO promove ações da campanha “21 Dias de Ativismo” em Ariquemes

O Ministério Público do Estado de Rondônia (MPRO), por meio da Promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta, realizou atividades que fazem parte da campanha “21 Dias de Ativismo”, em Ariquemes, de 26 a 28 de novembro. A ação contou com roda de conversa e palestras sobre masculinidade saudável e combate à violência contra a mulher, com o objetivo de conscientizar a população sobre esses temas.

Na terça-feira (26/11), ocorreu uma roda de conversa sobre “Masculinidade Saudável”, mediada por Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta e Elineide Ferreira, Coordenadora da Casa Noeli dos Santos. O Comandante da Patrulha Maria da Penha, 2º Sargento PM Ronaldo, também participou, discutindo a importância de uma masculinidade consciente e responsável.

Na quarta-feira (27/11), a palestrante Maria Inês Soares Oliveira apresentou o “Histórico de lutas e estratégias para combate à Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher”, em que abordou as diversas formas de violência e as estratégias para enfrentá-las.

Na quinta-feira (28/11), a Promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta ministrou a palestra “O papel do Ministério Público na prevenção e combate à violência contra mulheres” aos alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Cora Coralina. A Promotora de Justiça explicou como o MPRO atua para proteger as mulheres e prevenir a violência.

